Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Совфеде потребовали от США и Японии прекратить провоцировать КНДР
Политика
Евросоюз обвинил «неустойчивую» Мэй в торможении переговоров по Brexit
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Евросоюз обвинил «неустойчивую» Мэй в торможении переговоров по Brexit

    15:29  9 Ноября 2017
    80

    Евросоюз обвинил «неустойчивую» Мэй в торможении переговоров по Brexit

    Брюссель, 9 ноября. В Евросоюзе ждут ухода премьера Великобритании Терезы Мэй, которая, по мнению представителей Брюсселя, тормозит переговоры по Brexit, сообщил газете The Times высокопоставленный европейский чиновник.

    В Брюсселе обратили внимание, что Мэй за неделю потеряла  двух человек из своей команды. Кроме того, именно ее Евросоюз обвиняет в торможении переговоров по Brexit. Как утверждают европейские чиновники, британский премьер слишком слаба, чтобы заключать с ней какие-либо соглашения, пишет «Утро.ру».

    «Великобритания очень слаба, — цитирует высокопоставленный источники в Брюсселе ТАСС, — неустойчивость Терезы Мэй очень сильно осложняет переговоры по Brexit».

    Евросоюз обвинил «неустойчивую» Мэй в торможении переговоров по Brexit

    Ранее Мэй принесла извинения жертвам секс-скандала с членами правительства и пообещала разобраться в произошедшем. Кроме того, она обсудила дополнительные меры безопасности для сотрудников парламента.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #великобритания #евросоюз #brexit #брюссель #мэй
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        13:29   9 Ноября 2017
        321
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        5286
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        2078
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6812