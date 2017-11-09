Евросоюз обвинил «неустойчивую» Мэй в торможении переговоров по Brexit

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Брюссель, 9 ноября. В Евросоюзе ждут ухода премьера Великобритании Терезы Мэй, которая, по мнению представителей Брюсселя, тормозит переговоры по Brexit, сообщил газете The Times высокопоставленный европейский чиновник.

В Брюсселе обратили внимание, что Мэй за неделю потеряла двух человек из своей команды. Кроме того, именно ее Евросоюз обвиняет в торможении переговоров по Brexit. Как утверждают европейские чиновники, британский премьер слишком слаба, чтобы заключать с ней какие-либо соглашения, пишет «Утро.ру».

«Великобритания очень слаба, — цитирует высокопоставленный источники в Брюсселе ТАСС, — неустойчивость Терезы Мэй очень сильно осложняет переговоры по Brexit».

Ранее Мэй принесла извинения жертвам секс-скандала с членами правительства и пообещала разобраться в произошедшем. Кроме того, она обсудила дополнительные меры безопасности для сотрудников парламента.