Минкомсвязи РФ примет «зеркальные» меры в случае запрещения в США российских телеканалов

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Челябинск, 9 ноября. Минкомсвязи РФ готово принять ответные меры в случае запрещения в США российского видеоконтента.

Об этом РИА Новости сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в ходе посещения XIV Форума межрегионального сотрудничества РФ и Республики Казахстан в Челябинске.

Министр заявил, что Минкомсвязи полностью разделяет позицию президента России Владимира Путина по данному вопросу, которую он озвучил в октябре на Валдайском форуме: если меры, касающиеся российских телеканалов, будут приняты, то США получит зеркальный ответ России.

Ранее сообщалось, что Сенат США предлагает запретить возможность обязательств для американских дистрибьюторов по включению в свои сети «российского государственного видеоконтента». Очевидно, это предполагает запрет каких-либо контрактных коммерческих обязательств, предполагающих включение российских телеканалов в пакеты