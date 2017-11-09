«Лучшие корабли и подводные лодки»: экс-министр обороны Украины признал невозможность «отбить» Крым

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Киев, 9 ноября. Украина не сможет силой взять Крым, так как группировка войск России на полуострове способна отбить любую атаку во всей акватории Черного моря. Об этом заявил экс-министр обороны Украины Анатолий Кузьмук в эфире телеканала «112 Украина».

Кузьмук пояснил, что в настоящее время в Крыму создана группировка войск, которая включает в себя полноценный комплект воинских частей и отдельную разведывательную бригаду, а Черноморский флот был усилен новыми кораблями и подводными лодками. Кроме того, на полуострове были развернуты две дивизии Воздушно-космических войск Российской Федерации, состоящая из авиации и средств противовоздушной обороны.

«Ударная группировка с комплектом воинских частей, плюс отдельная разведбригада, расположенная в Симферополе, усилена военно-морская база на базе Черноморского флота, лучшие корабли и подводные лодки переданы Черноморскому флоту. Самое главное — развернуты две дивизии воздушно-космических войск Российской Федерации. Одна мощная авиационная, другая — дивизия ПВО», — сказал Кузьмук.

По мнению экс-главы Минобороны Украины, данная группировка позволяет России вести оборонные действия во всей акватории Черного моря, а также отражать любые атаки авиации потенциального противника.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что в Крыму создана самодостаточная группировка войск, состоящая из базы ВМФ, армейского корпуса, авиационной дивизии и дивизии противовоздушной обороны. Он также добавил, что Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками и двумя фрегатами, которые вооружены крылатыми ракетами «Калибр», а также тремя дивизионами береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».