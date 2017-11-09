Момент обрушения жилого дома в Ижевске попал на видео
Ижевск, 9 ноября. Один из подъездов девятиэтажного жилого дома рухнул в Ижевске. Очевидцы взрыва опубликовали в Интернете первые кадры с места событий.
Момент случившегося записали видеорегистраторы проезжавших мимо автомобилей. На видео заметна мощная вспышка и слышен громкий звук взрыва. После этого один из подъездов здания обрушился.
Происшествие случилось в доме 261 по улице Удмуртская. По предварительным данным, взрыв прогремел на уровне второго-третьего этажа. Из-под завалов были извлечены несколько пострадавших, жертвами трагедии стали три человека.
Из здания были эвакуировали около 500 человек. Ведутся работы по разбору завалов, на месте происшествия работают спасатели.
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