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Происшествия
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Происшествия
Момент обрушения жилого дома в Ижевске попал на видео
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    Момент обрушения жилого дома в Ижевске попал на видео

    18:44  9 Ноября 2017
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    Момент обрушения жилого дома в Ижевске попал на видео

    Ижевск, 9 ноября. Один из подъездов девятиэтажного жилого дома рухнул в Ижевске. Очевидцы взрыва опубликовали в Интернете первые кадры с места событий.

    Момент случившегося записали видеорегистраторы проезжавших мимо автомобилей. На видео заметна мощная вспышка и слышен громкий звук взрыва. После этого один из подъездов здания обрушился.

    Происшествие случилось в доме 261 по улице Удмуртская. По предварительным данным, взрыв прогремел на уровне второго-третьего этажа. Из-под завалов были извлечены несколько пострадавших, жертвами трагедии стали три человека.

    Из здания были эвакуировали около 500 человек. Ведутся работы по разбору завалов, на месте происшествия работают спасатели.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #взрыв #видео #ижевск #дом
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