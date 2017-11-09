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Политика
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Политика
Главу Пентагона не беспокоят трудности с перемещением солдат в Европе
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    Главу Пентагона не беспокоят трудности с перемещением солдат в Европе

    15:51  9 Ноября 2017
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    Главу Пентагона не беспокоят трудности с перемещением солдат в Европе

    Брюссель, 9 ноября. США не обеспокоены возможными проблемами с перемещением сил в Европе, однако необходима стандартизация этих действий, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис во время заседания министров обороны стран НАТО.

    Мэттис подчеркнул, что важным вопросом остается доставка солдат для Североантлантического альянса. Он отметил, что проблема была отработана во время учений и прекрасно решена на местном уровне.

    «Нет, я не обеспокоен, поскольку мы проработали это в ходе учений, разрешили на местном уровне, — констатировал министр обороны США. — Но необходима стандартизация, чтобы мы каждый раз не разрешали этот вопрос на местном уровне».

    Главу Пентагона не беспокоят трудности с перемещением солдат в Европе

    Ранее Мэттис допустил вероятный сценарий, при котором президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может дать приказ нанести превентивный ядерный удар без разрешения Конгресса.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #пентагон #мэттис #европа #перемещение сил
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