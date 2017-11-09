Британский инженер установил мировой рекорд скорости в летающем костюме

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Лондон, 9 ноября. Британский инженер Ричард Браунинг установил новый рекорд скорости полета в летающем костюме. Изобретателю удалось разогнаться до 51,53 км в час и преодолеть 100 метров, прежде чем он упал в воду.

Как сообщает администрация Книги рекордов Гиннесса, костюм состоит из шести реактивных двигателей, легкого экзоскелета, который распределяет нагрузку, а также очками, отображающими работу устройства. Браунинг утверждает, что его костюм способен разогнаться и до 100 км в час, однако пока что полеты на таких скоростях небезопасны для пилота.

«Я восхищен тем, что нам удалось установить этот рекорд. Для меня большая честь — быть частью Дня рекордов Гиннесса, и мне приятно, что наше уникальное творение признается во всем мире», — отметил Браунинг.

Ранее сообщалось, что NASA и Uber работают над созданием первого в мире летающего такси. Ожидается, что первые такие машины появятся в Лос-Анджелесе в 2020 году.