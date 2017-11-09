Актриса-лесбиянка обвинила в домогательствах Стивена Сигала

В Избранное

Москва, 9 ноября. Жена американской телеведущей Эллен Ли Дедженерес актриса Порша де Росси обвинила своего коллегу Стивена Сигала в домогательствах. Об этом она написала в своем Twitter.

По ее словам, во время прослушивания на роль в одном из фильмов Сигала в офисе актера тот усадил ее на стул, после чего «расстегнул молнию на своих кожаных брюках». Он объяснил свои действия тем, что между актерами вне экрана «должна быть химия».

«Я выбежала и позвонила своему агенту. Она невозмутимо ответила: «Ну, я не знала, в твоем ли он вкусе», — пожаловалась де Росси.

Порша де Росси известна по ролям в сериалах «Скандал» и «Замедленное развитие».

Ранее известная американская певица Мэрайя Кэри также оказалась в центре скандала после того, как ее обвинили в сексуальных домогательствах.

Напомним, недавно разгорелся скандал вокруг американского актера Кевина Спейси. Его обвиняют в том, что он прикасался к жертвам без разрешения и отпускал в их адрес непристойные замечания.