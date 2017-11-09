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Актриса-лесбиянка обвинила в домогательствах Стивена Сигала
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    Актриса-лесбиянка обвинила в домогательствах Стивена Сигала

    15:28  9 Ноября 2017
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    Актриса-лесбиянка обвинила в домогательствах Стивена Сигала

    Москва, 9 ноября. Жена американской телеведущей Эллен Ли Дедженерес актриса Порша де Росси обвинила своего коллегу Стивена Сигала в домогательствах. Об этом она написала в своем Twitter.

    По ее словам, во время прослушивания на роль в одном из фильмов Сигала в офисе актера тот усадил ее на стул, после чего «расстегнул молнию на своих кожаных брюках». Он объяснил свои действия тем, что между актерами вне экрана «должна быть химия».

    «Я выбежала и позвонила своему агенту. Она невозмутимо ответила: «Ну, я не знала, в твоем ли он вкусе», — пожаловалась де Росси.

    Порша де Росси известна по ролям в сериалах «Скандал» и «Замедленное развитие».

    Актриса-лесбиянка обвинила в домогательствах Стивена Сигала

    Ранее известная американская певица Мэрайя Кэри также оказалась в центре скандала после того, как ее обвинили в сексуальных домогательствах.

    Напомним, недавно разгорелся скандал вокруг американского актера Кевина Спейси. Его обвиняют в том, что он прикасался к жертвам без разрешения и отпускал в их адрес непристойные замечания.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #стивен сигал
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