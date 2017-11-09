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Дамаск, 9 ноября. Советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан посоветовала курдам САР вспомнить о «поддержке» Иракского Курдистана западными «партнерами».

Советник Асада заявила во время интервью каналу «Аль-Маядин», что сирийские курды должны извлечь урок из примера Иракского Курдистана, который был брошен их «союзниками» из США, при наступлении «Хашд аш-Шааби» на Киркук.

Шаабан подчеркнула, что сейчас курды из «Сирийских демократических сил» являются лишь инструментом в руках Вашингтона, а силы США на сирийской территории остаются захватчиками, действующими против законных властей Дамаска.

Ранее сообщалось, что бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани после наступления иракских войск покинул свой пост и призвал курдов пересмотреть свои отношения с США.