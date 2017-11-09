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Политика
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Курды Сирии должны извлечь урок из судьбы Иракского Курдистана — советник Асада
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    Курды Сирии должны извлечь урок из судьбы Иракского Курдистана — советник Асада

    15:40  9 Ноября 2017
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    Курды Сирии должны извлечь урок из судьбы Иракского Курдистана — советник Асада

    Дамаск, 9 ноября. Советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан посоветовала курдам САР вспомнить о «поддержке» Иракского Курдистана западными «партнерами».

    Советник Асада заявила во время интервью каналу «Аль-Маядин», что сирийские курды должны извлечь урок из примера Иракского Курдистана, который был брошен их «союзниками» из США, при наступлении «Хашд аш-Шааби» на Киркук.

    Шаабан подчеркнула, что сейчас курды из «Сирийских демократических сил» являются лишь инструментом в руках Вашингтона, а силы США на сирийской территории остаются захватчиками, действующими против законных властей Дамаска.

    Ранее сообщалось, что бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани после наступления иракских войск покинул свой пост и призвал курдов пересмотреть свои отношения с США.

    Курды Сирии должны извлечь урок из судьбы Иракского Курдистана — советник Асада

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #башар асад #курды #ирак
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