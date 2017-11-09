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Политика
В Совфеде потребовали от США и Японии прекратить провоцировать КНДР
Политика
Генсек НАТО возложил на Россию и Китай особую роль в выполнении санкций против КНДР
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    Генсек НАТО возложил на Россию и Китай особую роль в выполнении санкций против КНДР

    15:44  9 Ноября 2017
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    Генсек НАТО возложил на Россию и Китай особую роль в выполнении санкций против КНДР

    Брюссель, 9 ноября. Российская и китайская стороны должны обеспечить выполнение санкций, которые Совбез Организации Объединенных Наций (ООН) ввел против Северной Кореи. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг.

    «России вместе с Китаем предстоит сыграть особую роль, потому что они постоянные члены СБ ООН, принявшего санкции против КНДР, а также соседи, что наделяет их особой ролью, чтобы сделать так, чтобы санкции были полностью выполнены», — подчеркнул политик, комментируя ядерный кризис на Корейском полуострове.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель правительства Японии Синдзо Абэ планируют обсудить проблему Северной Кореи в рамках встречи на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

    Автор: Алексей Громов
    #нато #кндр #кнр #рф
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