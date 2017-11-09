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Жительница Ямала отдала мошеннице 700 тысяч рублей за «лечение» по телефону
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    Жительница Ямала отдала мошеннице 700 тысяч рублей за «лечение» по телефону

    15:19  9 Ноября 2017
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    Жительница Ямала отдала мошеннице 700 тысяч рублей за «лечение» по телефону

    Салехард, 9 ноября. Жительница ямальского города Ноябрьск заплатила 700 тысяч рублей за «лечение» по телефону, после чего догадалась, что ее обманывают и обратилась в полицию.

    «Ясновидящую», которая обещала избавить от недугов с помощью разговора по телефону, женщина увидела в одной из передач по телевизору. Она поверила рассказу мошеннице о том, как ей якобы успешно удается помогать клиентам на расстоянии, и позвонила по указанному номеру.

    За первый «сеанс» злоумышленница взяла с женщины 27 тысяч рублей. С каждым последующим разом стоимость «услуги» возрастала, сообщает URA.RU со ссылкой на МВД Ямало-Ненецкого автономного округа.

    Не дождавшись эффекта от «лечения», женщина решила обратиться в полицию. К этому моменту общая сумма, которую она отдала «целительнице» составила 700 тысяч рублей. В настоящий момент правоохранительные органы проводят доследственную проверку и выясняют детали инцидента.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #ямал #мошенничество #целитель
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