Латвия переполошилась из-за приближения российских кораблей и подлодки

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Рига, 9 ноября. В Вооруженных силах Латвии заявили, что обнаружили российские военные корабли и субмарину в эксклюзивной экономической зоне. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В Латвии заявили, что российские корабли 9 ноября якобы приблизились к эксклюзивной экономической зоне страны. По данным латвийских ВС, речь идет о корабле «Каштан», субмарине классе «Кило», еще одном судне класса «Пархим». Ведомство отмечает, что государственную границу российские корабли не нарушили. По данным латвийского оборонного ведомства, корабли ВМФ России, а также авиация регулярна появляется у границ.

Здесь также заявили о 209 случаях появления кораблей и самолетов РФ за прошлый год. Отметим, что в Минобороны РФ неоднократно сообщали, что полеты авиации и проходы судов идут в соответствии с международным законодательством без нарушения границ других стран.