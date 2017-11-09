Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Совфеде потребовали от США и Японии прекратить провоцировать КНДР
Весь мир
Латвия переполошилась из-за приближения российских кораблей и подлодки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Латвия переполошилась из-за приближения российских кораблей и подлодки

    15:23  9 Ноября 2017
    117

    Латвия переполошилась из-за приближения российских кораблей и подлодки

    Рига, 9 ноября. В Вооруженных силах Латвии заявили, что обнаружили российские военные корабли и субмарину в эксклюзивной экономической зоне. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter. 

     В Латвии заявили, что российские корабли 9 ноября якобы приблизились к эксклюзивной экономической зоне страны. По данным латвийских ВС, речь идет о корабле «Каштан», субмарине классе «Кило», еще одном судне класса «Пархим». Ведомство отмечает, что государственную границу российские корабли не нарушили. По данным латвийского оборонного ведомства, корабли ВМФ России, а также авиация регулярна появляется у границ.

    Здесь также заявили о 209 случаях появления кораблей и самолетов РФ за прошлый год. Отметим, что в Минобороны РФ неоднократно сообщали, что полеты авиации и проходы судов идут в соответствии с международным законодательством без нарушения границ других стран.

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #лавтия
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        13:29   9 Ноября 2017
        321
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        5286
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        2078
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6812