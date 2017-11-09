Один человек пострадал в ЛНР из-за обстрела ВСУ

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Луганск, 9 ноября. Один человек пострадал из-за обстрела украинскими силовиками села Пришиб у линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Обстрел ВСУ осуществлялся из минометов калибра 120 миллиметров, БМП и зенитных установок ЗУ 23-2. В результате были повреждены домостроения по пяти адресам. Один мирный житель получил минно-взрывную травму.

Ранее в ЛНР заявили, что за минувшие сутки ВСУ нарушили режим прекращения огня в Донбассе 11 раз.