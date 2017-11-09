МОК пожизненно отстранил от Олимпиад четырех российских лыжников
Москва, 9 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову, показаны на Олимпиаде-2014 в Сочи.
Таким образом, Россию лишили еще двух медалей, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
«Аннулированы результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Также спортсмены пожизненно дисквалифицированы от участия на Олимпиаде», — заявила Вяльбе.
По информации агентства «Р-Спорт», российские спортсмены дисквалифицированы и не могут выступать на следующих Олимпийских играх.
Напомним, что на Играх-2014 Вылегжанин получил три серебряные медали: в гонке на 50 км, командном спринте классическим стилем и эстафете 4 по 10 км.
К отобранным золотым медалям Легкова добавились две серебряные медали Вылегжанина.
Ранее МОК отреагировал на информацию о запрете гимна РФ на ОИ-2018.