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МОК пожизненно отстранил от Олимпиад четырех российских лыжников
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    МОК пожизненно отстранил от Олимпиад четырех российских лыжников

    15:16  9 Ноября 2017
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    МОК пожизненно отстранил от Олимпиад четырех российских лыжников

    Москва, 9 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову, показаны на Олимпиаде-2014 в Сочи. 

    Таким образом, Россию лишили еще двух медалей, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

    «Аннулированы результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Также спортсмены пожизненно дисквалифицированы от участия на Олимпиаде», — заявила Вяльбе.

    По информации агентства «Р-Спорт», российские спортсмены дисквалифицированы и не могут выступать на следующих Олимпийских играх. 

    Напомним, что на Играх-2014 Вылегжанин получил три серебряные медали: в гонке на 50 км, командном спринте классическим стилем и эстафете 4 по 10 км.

    К отобранным золотым медалям Легкова добавились две серебряные медали Вылегжанина.

    Ранее МОК отреагировал на информацию о запрете гимна РФ на ОИ-2018.

    Автор: Дима Оленин
    #мок #золото #олимпиада-2014
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