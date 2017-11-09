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Политика
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Стало известно, когда откроется станция московского метро «Селигерская» 
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    Стало известно, когда откроется станция московского метро «Селигерская» 

    15:20  9 Ноября 2017
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    Стало известно, когда откроется станция московского метро «Селигерская» 

    Москва, 9 ноября. Станцию московского метрополитена «Селигерскую» откроют для пассажиров в марте 2018 года. В настоящее время работы на строящемся участке подземки до станции завершены на 90%. Об этом мэру Москвы Сергею Собянину доложил гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

     «К концу года будут закончены работы по архитектурному облику, доделываем верхнее строение пути, к концу года будем готовы сделать технический пуск», — цитирует РИА Новости Жукова. 

    Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг спустился в метро, чтобы лично проинспектировать ход строительства новой станции участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена, который планируется открыть для пассажиров весной 2018 года.

    «Основные строительные работы уже завершены, тем не менее, стройка непростая», — отметил Собянин.

    Мэр Москвы также заявил, что после того как для пассажиров откроют «Селигерскую», на светло-зеленой линии метро построят еще две станции в сторону Лианозово. Таким образом, подчеркнул градоначальник, метро доведут практически до московской кольцевой автодороги.    

    Автор: Федор Веснин
    #москва #метро #селигерская
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