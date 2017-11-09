Стало известно, когда откроется станция московского метро «Селигерская» 

В Избранное

Москва, 9 ноября. Станцию московского метрополитена «Селигерскую» откроют для пассажиров в марте 2018 года. В настоящее время работы на строящемся участке подземки до станции завершены на 90%. Об этом мэру Москвы Сергею Собянину доложил гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

«К концу года будут закончены работы по архитектурному облику, доделываем верхнее строение пути, к концу года будем готовы сделать технический пуск», — цитирует РИА Новости Жукова.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг спустился в метро, чтобы лично проинспектировать ход строительства новой станции участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена, который планируется открыть для пассажиров весной 2018 года.

«Основные строительные работы уже завершены, тем не менее, стройка непростая», — отметил Собянин.

Мэр Москвы также заявил, что после того как для пассажиров откроют «Селигерскую», на светло-зеленой линии метро построят еще две станции в сторону Лианозово. Таким образом, подчеркнул градоначальник, метро доведут практически до московской кольцевой автодороги.