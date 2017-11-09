Названа лучшая мелодия для ухода в другой мир

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Эдинбург, 9 ноября. Шотландская театральная компания Vanishing Point и группа Scottish Ensemble провели исследование, чтобы определить, под какую музыку лучше всего умирать. Об этом пишет британское издание The Guardian.

В результате исследования оказалось, что лучшими композициями перед смертью стали работы эстонского композитора Арво Пярта.

По словам главы Vanishing Point Мэттью Лентона, музыка эстонского композитора звучит так, как будто она будет продолжаться вечно, пишет Ридус.

Он также отметил, что при ее прослушивании как будто появляется «надежда на продолжение существования после смерти».

Кроме того, эксперты считают, что музыка американских композиторов Филипа Гласса и Ла Монте Янг, а также немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха также подходит для «прослушивания перед смертью».