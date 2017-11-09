Украинского депутата напугали польскими танками во Львове

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Киев, 9 ноября. Бывший депутат Верховной рады от националистической партии «Свобода» Юрий Михальчишин обвинил работающую во Львове редакцию «Польского радио» в сотрудничестве со спецслужбами Польши.

Так, по его словам, главный редактор Мария Пыж-Пакош «вместе со своими родственниками, контролирующими издание, транслирует «антиукраинские матириалы». Кроме того, он утверждает, что на нее оформлено турагентство «Пыж и Пакош», которое продает туры в Крым», пишет «Обозреватель».

Михальчишин также заявил, что главред «Польского радио» якобы поддерживает связи с представителями польских организаций «радикального толка», указав, в частности, «Ruch Narodowy», «Oboz Wielkej Polski», а также редакцией «антиукраинского» портала «kresy.pl».

Кроме того, он отметил, что она «регулярно размещает сообщения в польскоязычных сообществах в соцсетях, поддерживающих идеи панславянства, великодержавного польского шовинизма и национальной нетерпимости к украинцам, а также поддерживают агрессию РФ на Донбассе». Не исключил он и наличия у Пыж-Пакош польского гражданства.

На это, по его мнению, указывает тот факт, что главред «Польского радио» в мае 2014 была зарегистрирована кандидатом на выборах в Европейский парламент (№ 4 в партийном списке «Ruch Narodowy» по Подкарпатскому воеводству Республики Польша).

Экс-депутат также утверждает, что часть уставного фонда радио «Независимость», на волнах которого транслируется «Польское радио», принадлежит отцу спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Более того, по словам Михальчишина, в последние дни ему стали угрожать физической расправой польские националисты и даже священники. Угрозы от них он якобы получает в соцсетях. Расправиться с ним обещают «после того, как польские бронетанковые войска якобы войдут во Львов».