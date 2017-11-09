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Путин прибыл в Челябинск, где встретится с Назарбаевым
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    Путин прибыл в Челябинск, где встретится с Назарбаевым

    14:48  9 Ноября 2017  /обновлено: 15:33  09 Ноября 2017
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    Путин прибыл в Челябинск, где встретится с Назарбаевым

    Челябинск, 9 ноября. Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинск, где у него назначена встреча с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в рамках Форума межрегионального сотрудничества.

    Руководители двух стран примут участие в ХIV Форуме межрегионального сотрудничества. В пресс-службе Кремля сообщили, что между Россией и Казахстаном предполагается «подписание ряда межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов», в том числе Совместного заявления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

    В рамках визита в Челябинск президент Путин также посетит новую площадку Челябинского компрессорного завода, производство на которой было запущено в начале 2017 года, где пообщается с рабочими.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #назарбаев
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