Путин прибыл в Челябинск, где встретится с Назарбаевым

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Челябинск, 9 ноября. Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинск, где у него назначена встреча с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в рамках Форума межрегионального сотрудничества.

Руководители двух стран примут участие в ХIV Форуме межрегионального сотрудничества. В пресс-службе Кремля сообщили, что между Россией и Казахстаном предполагается «подписание ряда межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов», в том числе Совместного заявления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В рамках визита в Челябинск президент Путин также посетит новую площадку Челябинского компрессорного завода, производство на которой было запущено в начале 2017 года, где пообщается с рабочими.

Владимир Путин. Биография