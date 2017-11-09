Идлиб: армия Турции обстреляла окраины кантона Африн

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Идлиб, 9 ноября. Турецкая артиллерия обстреляла курдский район Африн из провинции Идлиб.

Источники в провинции Алеппо сообщили, что армия Турции произвела массированный артиллерийский обстрел населенного пункта Жандарис со своих позиций на севере Идлиба. Отмечается, что огонь велся по курдским подразделениям «Отрядов народной самообороны» (YPG).

Ранее сообщалось, что Анкара ввела свои войска на территорию провинции Идлиб для поддержания стабильности в регионе и обеспечения безопасности мирных жителей. По данным Турции беженцы уже начали возвращаться в свои дома в Идлибе. Анкара заявила, что ввод войск был осуществлен в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Астане.