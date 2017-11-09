Более 20 незадекларированных iPhone Х нашли у пассажира в «Шереметьево»

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Москва, 9 ноября. Сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево изъяли 25 незадекларированных смартфонов iPhone Х у гражданина России, вернувшегося в Москву из Дубая.

38-летний россиянин пытался пронести 25 устройств через так называемый зеленый коридор, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в таможне Шереметьево. По словам представителей таможенной службы, это была одна из первых партий iPhone Х после начала продаж гаджета в России.

В ходе осмотра ручной клади у пассажира обнаружили четыре телефона, что вызвало у сотрудников аэропорта подозрения. После проведения более тщательного личного досмотра в карманах и рюкзаке, который мужчина спрятал под курткой, нашли еще 21 устройство. Пассажир утверждал, что летал в Дубай, чтобы приобрести недвижимость, новый iPhone Х он купил за границей для себя.

Однако сотрудники таможни задержали найденные при досмотре телефоны, получить их обратно мужчина смотрит только после декларирования по установленной форме и уплаты таможенных пошлин. В отношении мужчины составлены процессуальные протоколы по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

Напомним, продажи нового смартфона компании Apple iPhone Х открылись в России на прошлой неделе в пятницу 3 ноября. За первые два часа после открытия магазинов в Москве раскупили практически все iPhone Х. Стоимость одного смартфона составляет около 80 тысяч рублей.