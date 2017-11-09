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ВКС РФ получат восемь новых «Аллигаторов» до конца 2017 года
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    ВКС РФ получат восемь новых «Аллигаторов» до конца 2017 года

    14:44  9 Ноября 2017
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    ВКС РФ получат восемь новых «Аллигаторов» до конца 2017 года

    Москва, 9 ноября. Партию из восьми ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» готовят к передаче ВКС РФ.

    В военном ведомстве России сообщили, что предприятие «Прогресс» готовит очередную партию вертолетов Ка-52 «Аллигатор» для передачи в войска в соответствии с планом Гособоронзаказа. Отмечается, что боевой разведывательно-ударный вертолет «Аллигатор» выпускается серийно для нужд министерства обороны России начиная с 2010 года.

    Машина предназначена для уничтожения танков, легкобронированной и небронированной техники, живой силы противника, вертолетов и низколетящих целей на переднем рубеже и в тактической глубине вражеских сил. Вертолет демонстрирует хорошие боевые характеристики в ночное время суток и при плохих погодных условиях. «Аллигатор» оснащен самым современным радиоэлектронным оборудованием, что повышает его эффективность в бою.

    ВКС РФ получат восемь новых «Аллигаторов» до конца 2017 года

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #вертолет #аллигатор #ка-52
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