ВКС РФ получат восемь новых «Аллигаторов» до конца 2017 года

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Москва, 9 ноября. Партию из восьми ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» готовят к передаче ВКС РФ.

В военном ведомстве России сообщили, что предприятие «Прогресс» готовит очередную партию вертолетов Ка-52 «Аллигатор» для передачи в войска в соответствии с планом Гособоронзаказа. Отмечается, что боевой разведывательно-ударный вертолет «Аллигатор» выпускается серийно для нужд министерства обороны России начиная с 2010 года.

Машина предназначена для уничтожения танков, легкобронированной и небронированной техники, живой силы противника, вертолетов и низколетящих целей на переднем рубеже и в тактической глубине вражеских сил. Вертолет демонстрирует хорошие боевые характеристики в ночное время суток и при плохих погодных условиях. «Аллигатор» оснащен самым современным радиоэлектронным оборудованием, что повышает его эффективность в бою.