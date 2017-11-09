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Политика
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Общество
Сбежавшая из России жена Джигарханяна попала в больницу в Киеве
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    Сбежавшая из России жена Джигарханяна попала в больницу в Киеве

    14:41  9 Ноября 2017
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    Сбежавшая из России жена Джигарханяна попала в больницу в Киеве

    Киев, 9 ноября. Покинувшую Россию супругу Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую экстренно госпитализировали в Киеве. По этой причине слушания по разводу супружеской пары были перенесены на 27 ноября.

    Что стало причиной госпитализации — не уточняется. Неизвестно также, в каком состоянии в настоящий момент находится женщина, сообщает портал Дни.ру.

    Сбежавшая из России жена Джигарханяна попала в больницу в Киеве

    Напомним, что ранее Цымбалюк-Романовская вместе с матерью покинула Россию. Это произошло вскоре после обысков в театре Джигарханяна, который она возглавляла. Сам Джигарханян утверждает, что его супруга украла у него паспорт и пыталась захватить его театр.             
     

    Автор: Геннадий Плющев
    #киев #госпитализация #джигарханян #цымбалюк-романовская
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