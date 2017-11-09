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Политика
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Новости Украины: Порошенко против разрыва с РФ, скандал из-за памятника жертвам УПА
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    Новости Украины: Порошенко против разрыва с РФ, скандал из-за памятника жертвам УПА

    15:06  9 Ноября 2017
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    Новости Украины: Порошенко против разрыва с РФ, скандал из-за памятника жертвам УПА

    Новости Украины, 9 ноября. Петр Порошенко отказался от идеи разрыва дипотношений с Россией. Назначенный Киевом новый командующий АТО — бывший российский офицер. Глава украинского института национальной памяти раскритиковал памятник жертвам УПА1 в Варшаве.

    Порошенко отказался разрывать дипотношения с Россией

    Президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы ряда депутатов Верховной рады разорвать дипломатические отношения Украины с Россией. Об этом рассказал депутат фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник — один из авторов скандальной инициативы. По словам Винника, этот вопрос обсуждался с президентом, который встретился с депутатами от БПП.

    Винник отметил, что в ходе встречи президента с парламентариями развернулась большая дискуссия, в ходе которой обсуждался широкий круг вопросов.

    «Единственное, что могу сказать, — президент не поддерживает, например, идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Идею, которую я предлагал комитету, но на рассмотрении комитета она остается», — заявил Винник в эфире украинского телеканала «Первый».

    Накануне в Киеве была озвучена идея разрыва дипотношений с Россией, заявление вызвало резкую реакцию в Москве со стороны политиков и политологов.

    Речь шла о том, чтобы внести пункт о разрыве дипотношений с РФ в так называемый закон о реинтеграции Донбасса. Однако позже инициаторы внесения этой поправки сочли, что вопросы такого рода не в их компетенции, и отозвали свои предложения.

    Порошенко отказался разрывать дипотношения с Россией

    На Украине появился новый командующий АТО

    На Украине появился новый командующий так называемой антитеррористической операцией (АТО), которую украинские вооруженные силы ведут на востоке страны против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Новым командующим АТО назначен герой Украины, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на портал Лига.net.

    О новом назначении заявил спикер минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, по словам которого, назначение Забродского является «плановой ротацией». Также Лысенко заявил, что в зоне АТО производится «переформатирование» — отныне там будут два фланговых сектора — луганский и мариупольский.

    44-летний генерал-лейтенант Михаил Забродский — фигура достаточно интересная. Он родился в Днепропетровске (ныне Днепр) в семье потомственных военных. Военное образование получил в Петербурге — он закончил Военно-космическую академию имени Можайского, после чего в течение пяти лет служил по контракту в России.

    Затем Забродский окончил американский колледж командования армии и объединенного командования начальников штабов (United States Army Command and General Staff College). Свободно владеет английским языком.

    44-летний генерал-лейтенант Михаил Забродский — фигура достаточно интересная

    После возвращения на Украину офицер начал службу в 95-й отдельной аэромобильной бригаде, постепенно дослужившись от командира взвода до комбрига.

    Принимал активное участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Бригада под командованием Забродского выполняла задачи по блокированию Славянска и Краматорска, захватила и удерживала важный опорный пункт — гору Карачун.

    Летом 2014 года Забродский со своей бригадой совершил рейд в тыл противника. Бригада прошла 470 км от Славянска до Мариуполя, затем вдоль российско-украинской границы, и через Луганск вернулась в Славянск. В марте 2015 года Забродский был назначен командующим десантными войсками ВСУ, и уже в этом качестве он командовал украинскими силами в ходе боев за Марьинку.

    В Киеве раскритиковали памятник жертвам УПА в Варшаве

    Директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал открытый в Варшаве памятный знак польским военным, погибшим в борьбе с Украинской повстанческой армией (УПА — боевое крыло запрещенной в РФ Организации украинских националистов (ОУН)).

    Ранее стало известно, что в Варшаве по инициативе министра обороны Польши Антония Мацеревича была установлена памятная табличка, посвященные защитникам поляков на Волыни от банд УПА.

    «На могиле Неизвестного солдата в Варшаве (место обязательного посещения международными делегациями) появилась табличка с чествованием польских воинов, погибших в борьбе с УПА. Среди погибших на территории Польши в борьбе с украинскими повстанцами больше всего было именно представителей коммунистической безопасности (сотрудников госбезопасности СССР — прим.)», — написал Вятрович в Facebook.

    По мнению Вятровича, установлением этого памятного знака Варшава как бы отдает дань «чекистам», на руках которых кровь польских патриотов.

    Конфликт между Варшавой и Киевом развивается на фоне разного подхода Украины и Польши к истории Волынской резни — геноцида польского населения бойцами УПА. Варшава осуждает позицию Киева по героизации ОУН и личность Степана Бандеры. Ранее польский сейм (парламент) признал геноцидом массовые убийства поляков в ходе Волынской резни 1939–1945.

    Верховная рада Украины осудила это решение польского парламента.

    Отношения между Польшей и Украиной вообще достаточно деликатная тема. Так Польша собирается принять закон против «бандеризма», а накануне польский вице-премьер спровоцировал скандал, назвав Львов польским городом.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #ато #донбасс #украина #порошенко #волынская резня #упа
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