ВЦИОМ: Доверие россиян к полиции достигло рекордного уровня

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Москва, 9 ноября. За последний год показатели доверия россиян к полиции значительно выросли. Более 60% человек заявили о своем положительном отношении к правоохранительным органам, сообщает ВЦИОМ.

О недоверии полицейским рассказали 27% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного с 3 по 5 ноября.

Выяснилось, что больше всего россияне доверяют сотрудникам дежурной части, участковым инспекторам, инспекторам по делам несовершеннолетних, полиции на транспорте, а также сотрудникам патрульно-постовой службы.

Типичный российский полицейский, по мнению граждан нашей страны, выглядит как опрятный (77%), порядочный (65%), храбрый (65%), компетентный (64%), готовый прийти на помощь (64%).

Уровень желания оказать содействие сотрудникам полиции у россиян также довольно высок: 90% человек сказали, что готовы помочь в прояснении деталей инцидента, а 74% согласились бы стать понятыми.

Случаи непозволительного поведения со стороны правоохранителей отмечаются реже. Говоря о них, респонденты вспоминают о грубости (6%). Однако 81% россиян никогда не видели каких-либо нарушений со стороны полиции.