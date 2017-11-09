Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ученые доказали опасность ночных перекусов для здоровья
Россия
ВЦИОМ: Доверие россиян к полиции достигло рекордного уровня
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВЦИОМ: Доверие россиян к полиции достигло рекордного уровня

    14:54  9 Ноября 2017
    452

    ВЦИОМ: Доверие россиян к полиции достигло рекордного уровня

    Москва, 9 ноября. За последний год показатели доверия россиян к полиции значительно выросли. Более 60% человек заявили о своем положительном отношении к правоохранительным органам, сообщает ВЦИОМ.

    О недоверии полицейским рассказали 27% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного с 3 по 5 ноября.

    Выяснилось, что больше всего россияне доверяют сотрудникам дежурной части, участковым инспекторам, инспекторам по делам несовершеннолетних, полиции на транспорте, а также сотрудникам патрульно-постовой службы.

    Типичный российский полицейский, по мнению граждан нашей страны, выглядит как опрятный (77%), порядочный (65%), храбрый (65%), компетентный (64%), готовый прийти на помощь (64%).

    Уровень желания оказать содействие сотрудникам полиции у россиян также довольно высок: 90% человек сказали, что готовы помочь в прояснении деталей инцидента, а 74% согласились бы стать понятыми.

    Случаи непозволительного поведения со стороны правоохранителей отмечаются реже. Говоря о них, респонденты вспоминают о грубости (6%). Однако 81% россиян никогда не видели каких-либо нарушений со стороны полиции.

     

    Автор: Дима Оленин
    #полиция #опрос #доверие
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        Захарова назвала неадекватной идею Киева разорвать дипотношения с Москвой

        13:29   9 Ноября 2017
        321
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        5286
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        2078
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6812