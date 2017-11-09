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Украина
Новый виток конфликта Украины и Польши: в Раде заявили об угрозе «с Запада»
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    Новый виток конфликта Украины и Польши: в Раде заявили об угрозе «с Запада»

    16:36  9 Ноября 2017  /обновлено: 16:38  09 Ноября 2017
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    Киев, 9 ноября. Новым витком конфликта между Украиной и Польшей стало заявление заместителя главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексея Гончаренко о том, что, невзирая на поддержку Украины со стороны польского руководства, Варшава не должна навязывать Киеву свою точку зрения и указывать, «как жить». 

    По словам украинского депутата, соседи обязаны «относиться с уважением к Украине». Кроме того, Гончаренко считает, что «никто не имеет права диктовать Киеву, как жить», пишут украинские СМИ. Более того, он прогнозирует возможное появление у Украины нового «врага» и призывает «учиться защищать себя» от угрозы с Запада.

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    «К нам должны относиться с уважением все соседи. Мы уважаем Польшу и очень ей благодарны за поддержку, но это не означает, что кто-то нам должен диктовать, как жить, какая у нас должна быть историческая память и другие вещи», — подчеркнул он.

    Гончаренко также добавил, что Украине необходимо учиться «защищать себя не только с Востока, но и, может быть, с Запада». 

    Напомним, напряженность в отношениях Украины и Польши началась в последнее время из-за дискуссий о событиях, которые известны как «Волынская резня».

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    Польский лидер Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать высокие посты в органах власти.  

    Автор: Дана Балан
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    #польша #украина #гончаренко #волынская резня #политика #дуда #история
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