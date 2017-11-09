«Российский след» будут искать под микроскопом: итоги встречи Трампа и Путина спрогнозировал эксперт

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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 10 ноября, дату анонсировал помощник отечественного лидера Юрий Ушаков. Ушаков сообщил, что сторонам есть, что обсудить.

«Начиная от Сирии и кончая КНДР», — сказал помощник президента РФ.

Политолог, американист и кандидат исторических наук Константин Блохин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сделал предположение, что политические противники Дональда Трампа будут искать «российский след» во встрече двух лидеров двух держав.

«Противники Трампа будут изучать итоги встречи через микроскоп и искать «российский след». Понятно, что демократы, скорее всего, будут гнуть следующую линию: КНДР мешает России разрешить северокорейскую проблему. Но на самом деле, факты говорят о том, что решение этой проблемы зависит от Китая — если бы не финансовая поддержка со стороны Пекина, северокорейский режим давно бы уже рухнул. Если это произойдет, то это нанесет ущерб Китаю, поскольку американцы смогут приблизиться к китайской границе. Напряженность, которая создается на северокорейском полуострове, выгодна Соединенным Штатам и самому Трампу, поскольку она позволяет США продавать своим союзникам оружие, скажем, той же Японии или Южной Корее», — объясняет Блохин.

По мнению эксперта, демократы, противники Трампа, будут муссировать тему, что Россия якобы мешает США разрешить северокорейский кризис.

«Я не думаю, что после этой встречи стоит ждать каких-то особых прорывов. Может быть, станет только хуже», — предупреждает Блохин.

Несмотря на это, аналитик напомнил, что Дональд Трамп желает нормализовать и улучшить отношения с Россией. Его антироссийская риторика обусловлена публикой, перед которой он выступает.

При этом Блохин подчеркнул, что внутриполитический дискурс в США начал постепенно меняться в пользу Трампа.

«Во-первых, Роберт Миллер не нашел никаких связей Трампа с Россией. Во-вторых, «The Washington Post» на прошлой неделе выпустила статью о причастии Хиллари Клинтон к «русскому делу». Это наносит удар по ее репутации как возможного кандидата в президенты США, а также по всей демократической партии. Кроме того, сам Трамп стал укреплять свои позиции: 17 октября он выступил в стенал выступил в стенах Фонда Наследия (The Heritage Foundation), где заручился поддержкой влиятельных консерваторов», —подытожил Константин Блохин.

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