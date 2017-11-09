Россия должна реагировать на нарушения прав российских журналистов на Украине – Пушков

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Москва, 9 ноября. Власти РФ должны реагировать на случаи нарушения прав российских журналистов на территории Украины. Об этом заявил в четверг председатель временной комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее стало известно о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила на пять лет въезд в страну журналисту РИА Новости Захару Винградову.

По словам сенатора, речь не идет о введении цензуры, однако российская сторона должна защищать своих граждан.

«Мы должны на такие случаи реагировать. От нас зависит, давать ли аккредитацию украинским журналистам, тем более, что есть СМИ, известные своим русофобским подходом. Почему бы нам не ввести новые требования для аккредитации СМИ?» — подчеркнул Пушков.

Напомним, в Верховной раде Украины предложили разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.