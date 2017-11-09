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Песков переадресовал правоохранителям вопрос о водительских правах Багдасарян
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    Песков переадресовал правоохранителям вопрос о водительских правах Багдасарян

    14:42  9 Ноября 2017
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    Песков переадресовал правоохранителям вопрос о водительских правах Багдасарян

    Москва, 9 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правоохранительные органы вопрос о возвращении водительского удостоверения скандально известной стритрейсерше Маре Багдасарян, отметив, что глава государства не имеет полномочий возвращать или лишать водительские права.

    Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД в Москве вновь поймали Мару Багдасарян за рулем автомобиля, и выписали штраф ей в размере 15 тысяч рублей, поскольку решением суда Багдасарян пожизненно лишена права управления автомобилем из-за эпилепсии. Позднее девушка опубликовала на своей страничке в Instagram справку, которая, якобы подтверждает ее возможность управлять автомобилем, а также пожаловалась, что даже с этой справкой она не может вернуть себе водительское удостоверение. Кроме того, Багдасарян обвинила Госавтоинспекцию в ущемлении своих прав.

    «Ни глава государства, ни кремлевская администрация не имеют полномочий кого-то лишать прав, кому-то возвращать права, поэтому сюда обращаться бесполезно по этому вопросу. Что касается в целом этой одиозной участницы дорожного движения в прошлом - это вообще случай особенный. Это вопрос наших правоохранительных органов», — сказал Песков.

    Напомним, Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про «лихачей на Gelandewagen», после чего ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения.

    Автор: Алексей Громов
    #песков #багдасарян #водительские права
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