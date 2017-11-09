Миллиардеры Саудовской Аравии пытаются вывести деньги из страны, опасаясь арестов счетов

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Эр-Рияд, 9 ноября. В Саудовской Аравии владельцы крупных счетов ищут возможности для вывода средств из страны, а также соседних государств, опасаясь негативных последствий коррупционных расследований.

Об этом сообщает агентство «Блумберг» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, миллионеры и миллиардеры уже ведут переговоры с банками, менеджерами по управлению активами и консультантами из-за опасений, что их счета в банках могут быть заморожены. Кроме того, элита выражает обеспокоенность тем, что в рамках дела о коррупции в стране могут последовать новые аресты.

По неофициальным данным, в среду ЦБ Саудовской Аравии распорядился заморозить счета десятков частных лиц, среди которых есть как задержанные, так и те, кто не был взят под арест.

Напомним, в воскресенье по подозрению в коррупции были задержаны около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели.

Нефть марки Brent подорожала до 62,81 доллара на фоне сообщений об арестах членов королевской семьи Саудовской Аравии, а также гибели высокопоставленных чиновников этой страны в результате авиакатастрофы.