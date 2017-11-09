Киев, знай свое место: эксперты о новом скандале между Польшей и Украиной

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Взаимная агрессивная риторика Польши и Украины продолжается. После громкого скандала с изображением украинского Львова на обложке польского загранпаспорта прозвучало еще одно серьезное заявление Варшавы.

6 ноября на круглом столе в Ровно вице-консул Польши Марек Запур заявил, что Львов — это польский город, а в ответ на фразу украинских коллег о захвате поляками части территории Украинской народной республики в 1919–20 годах добавил: «Применительно к сегодняшнему дню можно утверждать, что Украина подобным образом оккупировала Крым и Донбасс».

Что стоит за высказыванием польского дипломата? Это субъективный эмоциональный взрыв или часть продуманной информационной политики Варшавы? И следует ли ждать от Польши дальнейших шагов по возвращению Львова и всех kresów wschodnich под власть Варшавы?

Об этом корреспондент Федерального агентства новостей расспросил экспертов.

Польские мечты

Украинский политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов указывает: за тезис «Львов — польский город» готово вписаться подавляющее большинство поляков.

«И у них есть на это определенные историко-культурные основания, — объясняет политолог. — Если вы приедете во Львов и пройдете по его улицам рано утром, пока еще не слышна речь, то, в общем, вы увидите либо австро-венгерский, либо польский город, но никак не центрально-украинский».

Однако, признает Корнилов, если зайти на базар или в местную таверну, там звучит все же украинская, а не польская речь.

«Когда в быту общаешься с польскими журналистами, политологами, рядовыми гражданами, то они говорят: «Да, хотелось бы Львов вернуть. Но только, пожалуйста, без львовян». Потому что львовяне Польшу не очень устраивают», — добавляет собеседник ФАН.

«Не думаю, что в Польше мечтали бы о том, что в ближайшее время Львов окажется в польском владении. Но в будущем, если вдруг Украина начнет необратимый процесс дезинтеграции, думаю, и эта опция будет рассматриваться польским политикумом», — размышляет Корнилов.

Более того, сепаратистские настроения присутствуют и в самом городе, считает он.

«Сама идея федерализации Украины родилась в 1989 году в двух центрах: во Львове и в Донецке, — рассказывает Корнилов. — Идея автономизации Галичины периодически возрождается, когда Львов оказывается в оппозиции к киевской власти. Сейчас оказалось так, что во Львове очень недовольны киевской властью».

Однако настроения, направленные на присоединение к Польше, вряд ли возобладают в регионе, предполагает политолог.

«Львовяне имеют не самую лучшую память о Польше. Антипольские настроения во Львове сильны», — поясняет Корнилов.

«Паны» и «холопы»

Публицист Ирина Алкснис призывает не преувеличивать, но и не преуменьшать высказывание польского дипломата.

«До определенной степени, это было эмоциональной реакцией польского дипломата, — полагает Алкснис. — Но не надо и недооценивать его слова».

В настоящее время мы имеем дело с изменением восприятия Украины в европейском медийном поле, уверена Алкснис.

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«Мне кажется, сейчас и польские, и венгерские политики начинают менять отношение к тому, что считать исторической нормой. Им все чаще начинает казаться, что украинцы — это, мол, «холопы», они «должны знать свое место», — предполагает публицист.

По ее мнению, это высказывание не агрессора, намеренного отобрать Львов, а хозяина, пусть и бывшего, чье высокое положение неизменно по сей день.

Что касается реальных шагов Варшавы, то вряд ли мы сможем наблюдать в ближайшее время попытки реально вернуть Львов, предполагает эксперт.

«Да, территория Галичины небольшая, но и эта территория требует огромных вложений, ведь там разруха, — указывает Алкснис. — Думаю, у Польши есть планы и намерения вернуть эти территории, но есть и здравый смысл, который призывает не надорвать собственную экономику».

От моря и до моря

Такого же мнения придерживается и эрудит, телеведущий Анатолий Вассерман.

«Как известно, бодливой корове бог рогов не дает. Возможности давления Польши даже на Украину довольно ограничены, — констатирует он. — Варшава, конечно, что-то делает демонстративно, но она не может делать то, что ей вздумается, — по крайней мере, пока остается в рамках ЕС».

Несмотря на это, Варшава рассматривает западно-украинские земли как собственные, утверждает телеведущий. Поэтому те заявления, которые представители Польши делают применительно к Львову, можно рассматривать только с учетом польской мечты о возвращении Галичины.

«Поляки каждый раз напоминают Украине о том, что восточные земли рано или поздно вернутся в состав Польши, — напоминает Вассерман. — Поэтому я полагаю, что все польские высказывания на эту тему — часть какого-то единого плана, нацеленного именно на возвращение земель, когда-то оккупированных Польшей, вновь под польское владение».

Кроме того, главная мечта поляков — это Польша от моря и до моря, т. н. «Междуморье». Варшаве подошел бы даже вариант регионального союза.

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«Пусть будет не одна страна от Балтики до Черного моря, но хотя бы сплошная цепочка государств, враждебных России и отсекающих Россию от Европы», — объясняет публицист чаяния поляков.

Зачем им это надо? Чтобы, регулируя торговлю между Европой и Россией, выжимать себе на этом дополнительные доходы и привилегии, объясняет телеведущий.

«В частности, это возможность давить на Европу, угрожая перекрыть транзит, — добавляет Вассерман. — Примерно так же, как это делала Украина».