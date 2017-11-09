Уральский подросток попал под следствие за оскорбительные надписи на стенах‍

В Избранное

Курган, 9 ноября. Житель Кургана стал фигурантом уголовного дела за оскорбительные надписи на зданиях. Инцидент произошел в городе Щучье.

По данным следствия, оскорбительные надписи в нецензурной форме о представителях кавказского и среднеазиатского этносов были сделаны 3 ноября. Они появились на фасадах домов и были сделаны с помощью баллончика с черной краской.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Курганской области, в отношении 17-летнего подростка было возбуждено дело по статье «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично», сообщает Ura.Ru.