Сирия вправе вести военные действия против SDF: о недружелюбном присутствии курдов на севере САР

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Ранее сообщалось, что курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) начали проводить принудительную мобилизацию среди мирных жителей на подконтрольных им арабских территориях Северной Сирии. Отказавшихся вступать в ряды курдских вооруженных формирований заключали под стражу, что вызывало справедливое возмущение со стороны мирного населения.

В частности, ливанский телеканал Al-Manar со ссылкой на местные источники сообщил об акциях протеста в городе Манбидж на северо-востоке Алеппо, где по некоторым данным было задержано за отказ вступать в ряды SDF не менее 600 молодых людей. Кроме этого, также поступала информация о митингах против неправомерных действий курдов в городах Азаз и Аль-Баб, а также в провинции Ракка. После массовых демонстраций курды вынуждены были отменить принудительную мобилизацию и отпустить всех арестованных.

Борис Долгов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что подобные действия «Демократических сил Сирии» продиктованы, во-первых, их желанием расширить в своих формированиях не только курдскую составляющую, но и арабскую, а, во-вторых, усилить свою группировку за счет нового притока живой силы в виде молодых людей арабского происхождения:

«Вероятно, эти действия «Демократических сил Сирии» согласованы с международной коалицией во главе с США, поскольку без санкций Соединенных Штатов Америки, я думаю, курдские формирования и их руководство не осмелились бы проводить принудительную мобилизацию и аресты мирных жителей. Это, конечно, приводят к обострению ситуации в тех районах, которые уже освобождены от «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), и к новому витку конфликта между курдскими вооруженными формированиями и сирийскими властями».

По мнению нашего собеседника, если недружественное местному населению присутствие курдов на арабских территориях продолжится, возникшая ситуация может привести к вооруженному конфликту между «Демократическими силами Сирии» и сирийской правительственной армии:

«Присутствие курдских отрядов «Демократических сил Сирии» на территориях, где не проживает компактно курдское население, — незаконно. Я напомню, что курдские вооруженные формирования, хотя и сыграли свою роль в борьбе против «Исламского государства» (запрещено в РФ), но не являются официально признанными сирийским руководством. Однако курдов поддерживают, притом достаточно активно, силы американской коалиции».

Эксперт считает, что присутствие курдов на арабских территориях будет и дальше вызывать протесты:

«И не только сирийских граждан, исповедующих суннизм, но и других этноконфессиональных групп. Местные жители не имеют желания подчиняться, находится под контролем курдских вооруженных формирований, которые создают органы местной власти исключительно из курдов».

Поэтому, как объяснил наш собеседник, если между курдами и сирийским правительством не будут достигнуты какие-то соглашения, это может привести к вооруженному конфликту:

«Выход из сложившейся ситуации я вижу в том, что между сирийским правительством и руководством курдских вооруженных формирований должны быть достигнуты определенные договоренности, в рамках которых должен быть решен вопрос о выводе курдских вооруженных формирований с тех территорий, где курды не проживают».

Однако эксперт не стал исключать, что в Сирии может повториться иракский сценарий, когда вооруженные силы Ирака выбили курдские отряды пешмерги из провинции Киркук:

«С точки зрения международного права и сирийской конституции, правительство Башара Асада имеет право проводить подобные операции по восстановлению конституционного порядка и даже вести военные действия против курдских вооруженных формирований. Но это очень сложный вопрос, поскольку курдов в Сирии поддерживают Соединенные Штаты и их коалиция. В Ираке США закрывали глаза на действия иракских властей, поскольку американцы заинтересованы в поддержке официального Багдада, однако в Сирии Соединенные Штаты не будут лояльны центральному правительству».

Как отметил наш собеседник, в разрешении этой сложной ситуации важную роль может сыграть Россия:

«Россия может стать посредником между курдским национальным движением и сирийскими властями для нахождения какого-то консенсуса, каких-то решений, которые привели бы к снижению напряженности».

1 Организация запрещена на территории РФ.