В России могут появиться специальные SIM-карты для детей
Москва, 9 ноября. В России необходимо законодательно установить необходимость использования детских SIM-карт для несовершеннолетних. Соответствующее мнение выразил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
По его словам, идентификаторы смартфонов детей привязаны к их родителям, потому, что именно на них регистрируется телефон при его покупке.
«Я считаю, что наша страна созрела к решению той функции, к законодательному закреплению той функции, которая у всех операторов есть, но ей мало кто пользуется — детские SIM-карты», — отметил Жаров.
Глава Роскомнадзора указал на то, что когда к ребенку привязана SIM-карта, то с точки зрения пользования в ней есть определенные ограничения. Вопрос появления детской SIM-карты с прописанным функционалом важен, так как в настоящее время развивается цифровая среда, где совершаются преступления, начиная кибербуллингом (интернет-травля) и заканчивая страшными вещами и убийствами, отемтил Жаров.
«Надо закрепить законодательно понятие «детской сим-карты», — заключил он.
Напомним, ранее глава Роскомнадзора выступил против биометрической идентификации несовершеннолетних граждан России.