В России могут появиться специальные SIM-карты для детей

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Москва, 9 ноября. В России необходимо законодательно установить необходимость использования детских SIM-карт для несовершеннолетних. Соответствующее мнение выразил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По его словам, идентификаторы смартфонов детей привязаны к их родителям, потому, что именно на них регистрируется телефон при его покупке.

«Я считаю, что наша страна созрела к решению той функции, к законодательному закреплению той функции, которая у всех операторов есть, но ей мало кто пользуется — детские SIM-карты», — отметил Жаров.

Глава Роскомнадзора указал на то, что когда к ребенку привязана SIM-карта, то с точки зрения пользования в ней есть определенные ограничения. Вопрос появления детской SIM-карты с прописанным функционалом важен, так как в настоящее время развивается цифровая среда, где совершаются преступления, начиная кибербуллингом (интернет-травля) и заканчивая страшными вещами и убийствами, отемтил Жаров.

«Надо закрепить законодательно понятие «детской сим-карты», — заключил он.

Напомним, ранее глава Роскомнадзора выступил против биометрической идентификации несовершеннолетних граждан России.