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В России могут появиться специальные SIM-карты для детей
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    В России могут появиться специальные SIM-карты для детей

    14:35  9 Ноября 2017  /обновлено: 15:04  09 Ноября 2017
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    В России могут появиться специальные SIM-карты для детей

    Москва, 9 ноября. В России необходимо законодательно установить необходимость использования детских SIM-карт для несовершеннолетних. Соответствующее мнение выразил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

    По его словам, идентификаторы смартфонов детей привязаны к их родителям, потому, что именно на них регистрируется телефон при его покупке. 

    «Я считаю, что наша страна созрела к решению той функции, к законодательному закреплению той функции, которая у всех операторов есть, но ей мало кто пользуется — детские SIM-карты», — отметил Жаров.

    Глава Роскомнадзора указал на то, что когда к ребенку привязана SIM-карта, то с точки зрения пользования в ней есть определенные ограничения. Вопрос появления детской SIM-карты с прописанным функционалом важен, так как в настоящее время развивается цифровая среда, где совершаются преступления, начиная кибербуллингом (интернет-травля) и заканчивая страшными вещами и убийствами, отемтил Жаров.

    «Надо закрепить законодательно понятие «детской сим-карты», — заключил он.

    В России могут появиться специальные SIM-карты для детей

    Напомним, ранее глава Роскомнадзора выступил против биометрической идентификации несовершеннолетних граждан России. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #роскомнадзор
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