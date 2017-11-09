Ксюшины смотрины: эксперт объяснил значение интервью Собчак CNN

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Интервью Ксении Собчак — это смотрины для Запада, считает политолог Владимир Корнилов. По его мнению, известная телеведущая обращалась не к российской аудитории, а к западным спонсорам. В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали интервью Ксении Собчак телеканалу CNN, в котором она заявила, что поддерживает санкции против России

«Ксения Собчак обращается уж точно не к российским избирателям. Для обращения к россиянам она бы выбрала российскую площадку. Она обращается к американским зрителям, американским спонсорам. Человек проходит смотрины, как и ряд других будущих кандидатов в президенты России, — комментирует ситуацию Владимир Корнилов. — Ее восприняли несерьезно не только в России, но и западные СМИ, даже с долей критики. И так очень осторожно к ней относятся, мол, спойлер, будет отбирать голоса у реальной оппозиции. Она проходит смотрины на Западе, и ей очень важно донести именно до той аудитории месседжи, которые нравятся CNN – самому антироссийскому рупору в Америке – и аудитории канала».

Однако ведущий Анатолий Кузичев уверен, что американские зрители не считают слова Собчак выражением ее собственного мнения: «Она же доносит не свою точку зрения, я так понимаю. То есть американские зрители, слушатели и сенаторы, полагают, что это не мысли Ксении Собчак».

«Это мысли того американо-белорусского политтехнолога, которого она недавно наняла, — продолжил мысль Кузичева политолог Корнилов. — Заметьте, американские СМИ относятся с большим интересом к его кандидатуре. Ведь политтехнолог приехала работать с Собчак с Запада. И никто там не считает это вмешательством иностранца в российские выборы. Обратите внимание, для них это кажется вполне нормальным», - подытожил Корнилов.

Эксперты в студии сошлись во мнении, что Собчак могла удариться в политику, что называется, «по приколу». Однако некоторые считают, что скандально известная телеведущая представляет интересы определенной группы богатых россиян.