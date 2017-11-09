Сирия новости 9 ноября 16.30: 120 боевиков сложили оружие в Хомсе, «Тахрир аш-Шам» казнила четверых террористов ИГ в Идлибе

Сирия, 9 ноября. 120 боевиков оппозиции сдались САА в Хомсе, «Тахрир аш-Шам» уничтожила четверых террористов ИГ1 в Идлибе, три мирных жителя Бакубы пострадало от атаки ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают САА в Алеппо, бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, противостоят «Джебхат Фатх аш-Шам»1 в Хомсе, ведут бои с ИГ в Абу Кемале.

«Исламское государство»: несет потери в Идлибе, контратакует САА в Абу Кемале.

«Тахрир аш-Шам»: уничтожила четырех террористов ИГ в Идлибе.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что на юге провинции Алеппо продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевикам группировки «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1.

Ранее сообщалось, что правительственные войска провели артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных исламистов недалеко от поселения Хаян. В противостоянии с террористами «Ан-Нусры» сирийскую армию поддерживают ВКС РФ. В течение суток российская авиация нанесла ряд ударов по укрепрайонам «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселений Рамля и Сабна.

Провинция Хомс

Около 120 боевиков радикальной оппозиции сложили оружие и сдались правительственным войскам на севере Хомса. По данным FARS News, члены незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории внутри так называемого «Растанского котла», получили амнистию.

Ранее сообщалось, что в районе населенных пунктов Ар-Растан и Талльбиса отмечаются взаимные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикального формирования «Джебхат Фатх аш-Шам».

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Абу Кемаль, расположенном на сирийско-иракской границе продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и союзными силами с одной стороны и террористами «Исламского государства»1 - с другой. Ранее сообщалось, что правительственные войска установили огневой контроль над стратегически важным населенным пунктом. Информационное агентство Аnna News передает заявление боевиков ИГИЛ1, в соответствии с которым радикалы провели контратаку позиций армии САР на юге Абу Кемаля. Военные эксперты уверены, что подобные сообщения главарей ИГ призваны поднять боевой дух террористов.

Провинция Идлиб

Боевики «Тахрир аш-Шам» обнаружили спящую ячейку «Исламского государства» в городе Найраб провинции Идлиб. Al-Masdar News передает, что в результате нападения сторонников «Джебхат ан-Нусры» на штаб ИГИЛ, нейтрализовано четыре радикала ИГ.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по укрепрайонам радикалов «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Ар-Рафа. О боевом вылете союзников сообщает Smart News Agency.

Военные источники пишут, что радикальные исламисты «Ан-Нусры» контратакуют правительственные войска в районе населенного пункта Абу-Дали. Предположительно, таким образом боевики «Тахрир аш-Шам» пытаются отвлечь внимание САА от операции по освобождению Абу Кемаля в провинции Дейр-эз-Зор.

Ирак

Террористы «Исламского государства» напали на мирное поселение Аль-Джил на юге провинции Бакуба, передает информационное агентство Iraqi News. В результате неожиданной атаки под огнем радикальных исламистов погибла женщина, еще двое мирных жителей населенного пункта получили ранения.

Ранее сообщалось, что к югу от Багдада произошел теракт. Сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное террористами ИГ на обочине дороги рядом с мостом южнее иракской столицы. В результате инцидента пострадало четыре мирных жителя.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)