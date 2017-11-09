Песков прояснил ситуацию со встречей Путина и Трампа

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Москва, 9 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прояснил ситуацию с возможной встречей главы России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС во Вьетнаме

По его словам, вариант встречи Путина и Трампа 10 ноября находится в стадии обсуждения: «Согласование точного времени, места и формата встречи продолжается».

«В Кремле надеются в ближайшее время завершить все согласования», — добавил Песков.

Напомним, о том, что лидеры государств могут провести встречу 10 ноября, заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, подчеркнув, что российская сторона готова к «отдельной обстоятельной двусторонней встрече», поскольку «есть что обсуждать».

При этом глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что решения по встрече пока нет, уточнив, что она состоится, если у лидеров будет «что обсудить по существу».

Сам Трамп ранее сообщил, что намерен попросить у Москвы помощи по КНДР. Кроме того, он добавил, что собирается обсудить с Путиным мирное урегулирование на юго-востоке Украины.

Напомним, последний раз Путин и Трамп общались на полях саммита G20 в Гамбурге 7 июля. Она продлилась более двух часов.

Лидер США назвал эту встречу «потрясающей». Об этом он сообщил во время переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

