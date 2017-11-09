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Политика
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Украина
Главарь «Азова» обвинил Генштаб ВСУ в трусости и призвал нанести авиаудар по Донбассу
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    Главарь «Азова» обвинил Генштаб ВСУ в трусости и призвал нанести авиаудар по Донбассу

    14:41  9 Ноября 2017
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    Главарь «Азова» обвинил Генштаб ВСУ в трусости и призвал нанести авиаудар по Донбассу

    Киев, 9 ноября. Лидер украинского нацполка «Азов» Андрей Билецкий призвал украинскую армию немедленно нанести удар по Донбассу и при этом начать диверсионную войну против России. По словам националиста, в настоящий момент украинская армия способна разгромить силы народных республик Донбасса.

    По мнению Билецкого, для победы ВСУ необходимо подключить к операции против ДНР и ЛНР боевую авиацию.

    «У нас есть все возможности использовать там украинскую авиацию. Мы этого до сих пор не делаем только из-за того, что у нас трусливый начальник Генерального штаба» [прим. ФАН — Виктор Муженко], — заявил Билецкий.

    По мнению лидера «Азова», в настоящее время против ВСУ в Донбассе сражается около 3–7 тысяч военнослужащих народных республик

    Главарь «Азова» обвинил Генштаб ВСУ в трусости и призвал нанести авиаудар по Донбассу

    «Это под силу украинской армии, — уверен Билецкий. — Другой вопрос, что это не под силу этому нынешнему военному командованию и политической элите. Нынешняя конфигурация не вытянет войну с Россией. Но это абсолютно реальная ситуация».

    На Донбассе аппетиты националиста не останавливаются. Билецкий заявил, что Украина должна вести «гибридную войну против России, разваливая эту страну каждый день» и используя для этого свои спецслужбы.

    Напомним, решение Генштаба ВСУ прекратить использование боевой авиации в ходе конфликта в Донбассе было связано с огромными потерями в авиации. По сообщениям командования ДНР и ЛНР, в различное время ВВС Украины потеряли в Донбассе по крайней мере 30 самолетов и пять вертолетов, в том числе Ил-76 с украинскими десантниками. При этом действия ВВС Украины в Донбассе чаще приводили к потерям среди мирных жителей, чем среди военных.

    Главарь «Азова» обвинил Генштаб ВСУ в трусости и призвал нанести авиаудар по Донбассу

    Автор: Валентин Меликов
    #билецкий
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