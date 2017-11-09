Путин откроет памятник Столыпину в Челябинске

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Челябинск, 9 ноября. Президент России Владимир Путин во время визита в Челябинск в четверг откроет памятник Столыпину.

Монумент премьер-министру дореволюционной России Петру Столыпину был установлен в сквере у органного зала «Родина», сообщает URA.RU. Точное время открытия памятника не сообщается, однако движение на прилегающих улицах было перекрыто уже во второй половине дня. На случай, если открытие будет происходить в темное время суток, на площадке перед памятником установили дополнительное освещение.

Столыпин посещал Челябинск дважды в 1910 году. Решение установить ему монумент было принято в 2015 году на заседании рабочей группы Заксобрания Челябинской области. Челябинск станет четвертым российским городом, где будет установлен памятник Столыпину.

Напомним, 9 ноября Владимир Путин прибыл в Челябинск для участия в Российско-Казахстанском форуме, в рамках которого российский лидер проведет переговоры с коллегой из Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Владимир Путин. Биография.