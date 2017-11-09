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Политика
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Общество
Путин откроет памятник Столыпину в Челябинске
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    Путин откроет памятник Столыпину в Челябинске

    16:00  9 Ноября 2017
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    Путин откроет памятник Столыпину в Челябинске

    Челябинск, 9 ноября. Президент России Владимир Путин во время визита в Челябинск в четверг откроет памятник Столыпину.

    Монумент премьер-министру дореволюционной России Петру Столыпину был установлен в сквере у органного зала «Родина», сообщает URA.RU. Точное время открытия памятника не сообщается, однако движение на прилегающих улицах было перекрыто уже во второй половине дня. На случай, если открытие будет происходить в темное время суток, на площадке перед памятником установили дополнительное освещение.

    Столыпин посещал Челябинск дважды в 1910 году. Решение установить ему монумент было принято в 2015 году на заседании рабочей группы Заксобрания Челябинской области. Челябинск станет четвертым российским городом, где будет установлен памятник Столыпину.

    Напомним, 9 ноября Владимир Путин прибыл в Челябинск для участия в Российско-Казахстанском форуме, в рамках которого российский лидер проведет переговоры с коллегой из Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #путин #памятник #челябинск #столыпин
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