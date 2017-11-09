ИГ контролирует не более 60 километров в провинции Дейр-эз-Зор

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Абу-Кемаль, 9 ноября. «Исламское государство» удерживает лишь несколько небольших поселений в районе долины реки Евфрат.

Ливанский информационный портал «Аль-Масдар» заявил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) удерживают под своим контролем участок протяженностью порядка 60 километров в провинции Дейр-эз-Зор. После потери ключевого города Абу-Кемаль оставшиеся силы «Халифата» сосредоточены в пяти небольших населенных пунктах.

Отмечается, что игиловцы концентрируются в поселениях Аль-Ашара, Абу-Хаммам, Хаджин, Аль-Джала и Сауса.

Ранее стало известно, что командование Сирийской арабской армии подтвердило освобождение Абу-Кемаля от боевиков «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.