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Политика
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ИГ контролирует не более 60 километров в провинции Дейр-эз-Зор
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    ИГ контролирует не более 60 километров в провинции Дейр-эз-Зор

    14:38  9 Ноября 2017
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    ИГ контролирует не более 60 километров в провинции Дейр-эз-Зор

    Абу-Кемаль, 9 ноября. «Исламское государство» удерживает лишь несколько небольших поселений в районе долины реки Евфрат.

    Ливанский информационный портал «Аль-Масдар» заявил, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) удерживают под своим контролем участок протяженностью порядка 60 километров в провинции Дейр-эз-Зор. После потери ключевого города Абу-Кемаль оставшиеся силы «Халифата» сосредоточены в пяти небольших населенных пунктах.

    Отмечается, что игиловцы концентрируются в поселениях Аль-Ашара, Абу-Хаммам, Хаджин, Аль-Джала и Сауса.

    Ранее стало известно, что командование Сирийской арабской армии подтвердило освобождение Абу-Кемаля от боевиков «Исламского государства»1.

    ИГ контролирует не более 60 километров в провинции Дейр-эз-Зор

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #дейр-эз-зор #абу-кемаль
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