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Политика
В Совфеде потребовали от США и Японии прекратить провоцировать КНДР
Политика
Песков заявил, что заявление Трампа по КНДР звучит в русле позиции Путина
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    Песков заявил, что заявление Трампа по КНДР звучит в русле позиции Путина

    15:54  9 Ноября 2017
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    Песков заявил, что заявление Трампа по КНДР звучит в русле позиции Путина

    Москва, 9 ноября. Заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможности совместной с Россией работы для урегулирования ситуации вокруг КНДР совпадают с позицией Москвы, которая ранее неоднократно заявляла о необходимости совместных усилий для преодоления Корейского кризиса. С таким заявлением выступил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Президент Путин неоднократно говорил о необходимости тесного сотрудничества всех заинтересованных сторон в интересах урегулирования северокорейского кризиса», — подчеркнул Песков.

    Представитель президента Путина отметил, что озвученный американским лидером призыв к сотрудничеству и взаимодействию, «звучит, как минимум, в русле последовательной и хорошо всем знакомой линии нашего президента».

    Песков заявил, что заявление Трампа по КНДР звучит в русле позиции Путина

    Напомним, в ходе посещения Китая Трамп призвал Китай и Россию к совместной работе для предотвращения «потенциальной очень трагической ситуации». Риторика президента США резко изменилась на китайской почве — ранее Трамп заявлял, что США «слишком долго терпели» Северную Корею и способны решительно покончить с непокорной страной.

    Автор: Валентин Меликов
    #песков
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