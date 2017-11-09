Песков заявил, что заявление Трампа по КНДР звучит в русле позиции Путина

В Избранное

Москва, 9 ноября. Заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможности совместной с Россией работы для урегулирования ситуации вокруг КНДР совпадают с позицией Москвы, которая ранее неоднократно заявляла о необходимости совместных усилий для преодоления Корейского кризиса. С таким заявлением выступил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин неоднократно говорил о необходимости тесного сотрудничества всех заинтересованных сторон в интересах урегулирования северокорейского кризиса», — подчеркнул Песков.

Представитель президента Путина отметил, что озвученный американским лидером призыв к сотрудничеству и взаимодействию, «звучит, как минимум, в русле последовательной и хорошо всем знакомой линии нашего президента».

Напомним, в ходе посещения Китая Трамп призвал Китай и Россию к совместной работе для предотвращения «потенциальной очень трагической ситуации». Риторика президента США резко изменилась на китайской почве — ранее Трамп заявлял, что США «слишком долго терпели» Северную Корею и способны решительно покончить с непокорной страной.