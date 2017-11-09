Карта Украины бита: Аксенов сделал психологический ход в пикировке с Киевом

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что вместо призывов разорвать дипломатические отношения с Россией Раде следовало бы объявить на Украине всенародный референдум о доверии к действующим властям.

«Пусть референдум о доверии к самим себе проведут и поймут, что они там ничего не стоят», — отметил он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в украинский законопроект о реинтеграции Донбасса был внесен пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией, которую в официальной риторике Киева называют не иначе, как «страной-агрессором». Вскоре ответственные комитеты украинского парламента и даже сам президент страны Петр Порошенко поспешили откреститься от этой идеи. Тем не менее она уже успела стать предметом горочного обсуждения в социальных сетях и экспертной среде.

Дипломатическая пикировка

Чтобы лучше понять обращение Аксенова, считает зампред Общественной палаты РК Александр Форманчук, нужно рассмотреть его в более широком общественно-политическом контексте отношений Крыма и Украины. По его словам, «карта Украины бита».

«Понятно, почему Аксенов предложил эту идею. Сегодня на Украине, да и в России, муссируется тема проведения в Крыму повторного референдума об отделении от Украины с участием представителей «международного сообщества». Собчак, к примеру, очень активно эксплуатирует этот вопрос. Реакция Аксенова — это попытка отмести в сторону все эти необоснованные и глупые темы, подымаемые отдельными представителями украинской и российской общественности. Для этого Аксенов и говорит, что раз такие вопросы ставятся, то пусть лучше украинское руководство проведет референдум о доверии к самому себе. Он побил карту Украины в ее же игре. То, что это совпало с историей о разрыве дипотношений, — во многом просто совпадение. Это психологической ход, элемент дипломатической пикировки с Киевом», — заявил Форманчук в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Никакого доверия

Конечно, украинские власти никогда не проведут предложенного Аксеновым референдума, как бы там Михаил Саакашвили ни бушевал на «Михомайдане» и насколько бы низко ни падал рейтинг первых лиц государства в соцопросах. Референдум о доверии — страшный сон всех киевских руководителей.

«Украинские руководители прекрасно понимают, насколько катастрофически они непопулярны сегодня в широкой массе населения. Они не пользуются никаким доверием своих сограждан. Потому тема такого референдума на Украине — это тема оппозиции действующей власти. В то же время только власть может разрешить референдум. Потому его никогда не будет. Украина находится в ситуации перманентного кризиса государственной власти и еще долго останется в этом кризисе. Тем не менее пока рано говорить о какой-то смене правящего режима», — поясняет Форманчук.

Тем не менее в каждой бочке дегтя есть своя ложка меда. Простым гражданам Украины можно лишь посочувствовать, что в Киеве правит постмайданная власть. Но для всего остального мира это — очень показательный урок.