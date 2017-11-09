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Политика
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Политика
Карта Украины бита: Аксенов сделал психологический ход в пикировке с Киевом
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    Карта Украины бита: Аксенов сделал психологический ход в пикировке с Киевом

    15:01  9 Ноября 2017
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    Аксенов побил карту Украины: чем грозит Киеву референдум о доверии к власти

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что вместо призывов разорвать дипломатические отношения с Россией Раде следовало бы объявить на Украине всенародный референдум о доверии к действующим властям.

    «Пусть референдум о доверии к самим себе проведут и поймут, что они там ничего не стоят», — отметил он.

    Напомним, ранее СМИ сообщили, что в украинский законопроект о реинтеграции Донбасса был внесен пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией, которую в официальной риторике Киева называют не иначе, как «страной-агрессором». Вскоре ответственные комитеты украинского парламента и даже сам президент страны Петр Порошенко поспешили откреститься от этой идеи. Тем не менее она уже успела стать предметом горочного обсуждения в социальных сетях и экспертной среде.

    Раде следовало бы объявить на Украине всенародный референдум о доверии к действующим властям.

    Дипломатическая пикировка

    Чтобы лучше понять обращение Аксенова, считает зампред Общественной палаты РК Александр Форманчук, нужно рассмотреть его в более широком общественно-политическом контексте отношений Крыма и Украины. По его словам, «карта Украины бита». 

    «Понятно, почему Аксенов предложил эту идею. Сегодня на Украине, да и в России, муссируется тема проведения в Крыму повторного референдума об отделении от Украины с участием представителей «международного сообщества». Собчак, к примеру, очень активно эксплуатирует этот вопрос. Реакция Аксенова — это попытка отмести в сторону все эти необоснованные и глупые темы, подымаемые отдельными представителями украинской и российской общественности. Для этого Аксенов и говорит, что раз такие вопросы ставятся, то пусть лучше украинское руководство проведет референдум о доверии к самому себе. Он побил карту Украины в ее же игре. То, что это совпало с историей о разрыве дипотношений, — во многом просто совпадение. Это психологической ход, элемент дипломатической пикировки с Киевом», — заявил Форманчук в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Как бы Михаил Саакашвили не бушевал на «Михомайдане», референдума не будет.

    Никакого доверия

    Конечно, украинские власти никогда не проведут предложенного Аксеновым референдума, как бы там Михаил Саакашвили ни бушевал на «Михомайдане» и насколько бы низко ни падал рейтинг первых лиц государства в соцопросах. Референдум о доверии — страшный сон всех киевских руководителей.

    «Украинские руководители прекрасно понимают, насколько катастрофически они непопулярны сегодня в широкой массе населения. Они не пользуются никаким доверием своих сограждан. Потому тема такого референдума на Украине — это тема оппозиции действующей власти. В то же время только власть может разрешить референдум. Потому его никогда не будет. Украина находится в ситуации перманентного кризиса государственной власти и еще долго останется в этом кризисе. Тем не менее пока рано говорить о какой-то смене правящего режима», — поясняет Форманчук.

    Тем не менее в каждой бочке дегтя есть своя ложка меда. Простым гражданам Украины можно лишь посочувствовать, что в Киеве правит постмайданная власть. Но для всего остального мира это — очень показательный урок.

    «Крымчане, к примеру, видят политический кризис на Украине, все беспорядки и текущую нестабильность там и еще больше убеждаются в правильности сделанного ими весной 2014 года выбора. Отсутствие референдума на Украине, таким образом, лишь оттеняет правомерность крымского референдума трехлетней давности», — подводит итог Александр Форманчук.

    Автор: Иван Верихов
    #россия #донбасс #украина #порошенко #крым #аксенов #референдум
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