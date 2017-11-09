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Политика
РФ примет меры в случае любого давления на российские СМИ в США — Захарова
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    РФ примет меры в случае любого давления на российские СМИ в США — Захарова

    14:25  9 Ноября 2017
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    РФ примет меры в случае любого давления на российские СМИ в США — Захарова

    Москва, 9 ноября. Власти РФ готовы принять соответствующие меры в том случае, если на территории Соединенных Штатов Америки продолжатся гонения на российские СМИ. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

    Речь идет о давлении на телеканал Russia Today.

    «В любых случаях, которые будут связаны с давлением и гонениями на российские средства массовой информации на территории США, будут предприняты соответствующие меры. Это предписывает нам закон о СМИ, принятый в середине 1990-х годов», — подчеркнула дипломат.

    Напомним, ранее член комиссии Совета Федерации России по информационной политике Игорь Морозов указал на то, что Москва готова зеркально ответить на возможное принятие в США закона, запрещающего вещателям транслировать на территории страны российские гостелеканалы.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #мид #рф
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