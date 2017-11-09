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Весь мир
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Весь мир
Посол ЕС поддержал предложение России по миротворцам в Донбассе
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    Посол ЕС поддержал предложение России по миротворцам в Донбассе

    14:27  9 Ноября 2017
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    Посол ЕС поддержал предложение России по миротворцам в Донбассе

    Москва, 9 ноября. Предложение России по размещению миротворцев в Донбассе может помочь в реализации минских соглашений, а также приведет к улучшению отношений РФ и Европейского союза. Об этом заявил в четверг посол ЕС в России Маркус Эдерер.

    «Российское предложение по размещению миротворцев на территории Донбасса может способствовать нахождению общего языка в деле реализации минского протокола февраля 2015 года», — приводит РИА Новости слова Эдерера, которые он сказал на встрече с российскими сенаторами в Совете Федерации.

    Как отметил Эдерер, отношения ЕС и России «очень выиграют», если в рамках СБ ООН «мы сможем найти решение в этой сфере».

    Ранее представитель Луганской народной республики в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник назвал предложение России по миротворческой миссии ООН в Донбассе «единственно реалистичным».

     


     

    Автор: Тимур Румянцев
    #донбасс #оон #миротворцы
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