Посол ЕС поддержал предложение России по миротворцам в Донбассе

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Москва, 9 ноября. Предложение России по размещению миротворцев в Донбассе может помочь в реализации минских соглашений, а также приведет к улучшению отношений РФ и Европейского союза. Об этом заявил в четверг посол ЕС в России Маркус Эдерер.

«Российское предложение по размещению миротворцев на территории Донбасса может способствовать нахождению общего языка в деле реализации минского протокола февраля 2015 года», — приводит РИА Новости слова Эдерера, которые он сказал на встрече с российскими сенаторами в Совете Федерации.

Как отметил Эдерер, отношения ЕС и России «очень выиграют», если в рамках СБ ООН «мы сможем найти решение в этой сфере».

Ранее представитель Луганской народной республики в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник назвал предложение России по миротворческой миссии ООН в Донбассе «единственно реалистичным».



