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Политика
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Песков переадресовал вопрос по поводу выступления главы СТД Калягина к Минкультуры РФ
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    Песков переадресовал вопрос по поводу выступления главы СТД Калягина к Минкультуры РФ

    15:37  9 Ноября 2017
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    Песков переадресовал вопрос по поводу выступления главы СТД Калягина к Минкультуры РФ

    Москва, 9 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал министерству культуры вопрос относительно выступления главы Союза театральных деятелей России Александра Калягина, который накануне высказал позицию театрального сообщества по делу «Седьмой студии». 

    По его словам, он не следил за этим выступлением, поскольку готовились важные встречи.

    «Я ничего не могу сказать, мы готовились к Челябинску, готовились к Вьетнаму, сейчас началась поездка, поэтому сейчас мы главным образом концентрируемся на других вопросах», — подчеркнул Песков.

    Песков переадресовал вопрос по поводу выступления главы СТД Калягина к Минкультуры РФ

    Он также посоветовал обратиться с этим вопросом в соответствующее ведомство — министерство культуры России.

    Напомним, накануне прошло расширенное заседание СТД, который возглавляет Калягин. В ходе выступления он выразил мнение, что театральному сообществу нужно проработать консолидированную позицию по поводу дела «Седьмой студии». 

    Автор: Дана Балан
    #россия #песков #седьмая студия #калягин
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