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Политика
Эксперт озвучил сценарий возможного нападения США на Россию
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    Эксперт озвучил сценарий возможного нападения США на Россию

    14:05  9 Ноября 2017
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    Эксперт озвучил сценарий возможного нападения США на Россию

    Москва, 9 ноября. В связи с недавней информацией о приведении Соединенными Штатами ядерных бомбардировщиков B-52 в боевую готовность эксперт рассуждает о сценарии возможного нападения США на Россию.

    Ранее генерал Военно-воздушных сил США Дэвид Гольфейн сообщил, что американские ВВС впервые за 26 лет приводят B-52 в боевую готовность. Как пояснил Гольфейн, это вынужденные меры, так как в мире, где «есть люди, которые открыто говорят об использовании ядерного оружия, важно оставаться настороже и продумывать новые способы быть готовым к разным вариантам развития событий»

    Военный эксперт Игорь Коротченко, выступая в эфире телеканала «Звезда», также указал на завершение испытаний модификации американской ядерной бомбы нового поколения В61-12, носителями которой являются в том числе и бомбардировщики B-52.

    Эксперт считает, что по сценарию возможного нападения на РФ американцы введут в боевые действия «эти летающие крепости» для уничтожения шахтных пусковых установок после того, как будет уничтожена российская система ПВО. 

    «У американцев (…) стоит еще не менее важная задача — установить точки в позиционных районах, где находятся грунтовые комплексы, нанести удар по ним плюс к этому нанести удар по базам Северного и Тихоокеанского флотов, где стоят наши ракетоносцы, и выявить и уничтожить те подводные ракетоносцы России, которые находятся на боевом патрулировании», — рассказал Коротченко

    Автор: Юлия Кошкина
    #россия #сша #армия
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