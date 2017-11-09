Эксперт озвучил сценарий возможного нападения США на Россию

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Москва, 9 ноября. В связи с недавней информацией о приведении Соединенными Штатами ядерных бомбардировщиков B-52 в боевую готовность эксперт рассуждает о сценарии возможного нападения США на Россию.

Ранее генерал Военно-воздушных сил США Дэвид Гольфейн сообщил, что американские ВВС впервые за 26 лет приводят B-52 в боевую готовность. Как пояснил Гольфейн, это вынужденные меры, так как в мире, где «есть люди, которые открыто говорят об использовании ядерного оружия, важно оставаться настороже и продумывать новые способы быть готовым к разным вариантам развития событий»

Военный эксперт Игорь Коротченко, выступая в эфире телеканала «Звезда», также указал на завершение испытаний модификации американской ядерной бомбы нового поколения В61-12, носителями которой являются в том числе и бомбардировщики B-52.

Эксперт считает, что по сценарию возможного нападения на РФ американцы введут в боевые действия «эти летающие крепости» для уничтожения шахтных пусковых установок после того, как будет уничтожена российская система ПВО.