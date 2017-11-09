Идлиб: на севере провинции боевики «Джебхат ан-Нусры» вновь наткнулись на мину

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Идлиб, 9 ноября. Взрыв прогремел около одного из контрольно-пропускных пунктов «Джебхат ан-Нусры».

Местные источники в провинции Идлиб сообщили, что около одного из блокпостов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) прогремел мощный взрыв. Судя по всему, было активировано самодельное взрывное устройство, заложенное около контрольно-пропускного пункта. Информации о погибших или раненых боевиках пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в 30 километрах к западу от населенного пункта Кафр Тахарин автомобиль «Ан-Нусры» подорвался на придорожной мине. В результате взрыва один из террористов погиб, еще несколько исламистов получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.