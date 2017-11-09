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Идлиб: на севере провинции боевики «Джебхат ан-Нусры» вновь наткнулись на мину
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    Идлиб: на севере провинции боевики «Джебхат ан-Нусры» вновь наткнулись на мину

    14:12  9 Ноября 2017
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    Идлиб: на севере провинции боевики «Джебхат ан-Нусры» вновь наткнулись на мину

    Идлиб, 9 ноября. Взрыв прогремел около одного из контрольно-пропускных пунктов «Джебхат ан-Нусры».

    Местные источники в провинции Идлиб сообщили, что около одного из блокпостов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) прогремел мощный взрыв. Судя по всему, было активировано самодельное взрывное устройство, заложенное около контрольно-пропускного пункта. Информации о погибших или раненых боевиках пока не поступало.

    Ранее сообщалось, что в 30 километрах к западу от населенного пункта Кафр Тахарин автомобиль «Ан-Нусры» подорвался на придорожной мине. В результате взрыва один из террористов погиб, еще несколько исламистов получили ранения.

    Идлиб: на севере провинции боевики «Джебхат ан-Нусры» вновь наткнулись на мину

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #мина #идлиб #джебхат ан-нусра
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