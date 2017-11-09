Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Миллиардеры Саудовской Аравии пытаются вывести деньги из страны, опасаясь арестов счетов
Общество
Стала известна предварительная причина смерти дочери Гурченко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стала известна предварительная причина смерти дочери Гурченко

    14:15  9 Ноября 2017
    53

    Стала известна предварительная причина смерти дочери Гурченко

    Москва, 9 ноября. Предварительной причиной смерти дочери Людмилы Гурченко Марии Королевой, о смерти которой стало известно накануне, называют острую сердечную недостаточность, сказал осведомленный источник в медицинских кругах.

    Накануне в российской столице скончалась на 59-м году жизни единственная дочь народной артистки Людмилы Гурченко. Ее состояние оценивается в 20 миллионов рублей. По словам источника, видимых следов насильственной смерти на теле Марии Королевой обнаружено не было. По предварительным данным, женщина умерла от острой сердечной недостаточности. 

    Дочь Елена рассказала, что вышла с Королевой на прогулку, но в подъезде последней стало плохой. Была срочно вызвана скорая помощь, однако наследница Гурченко скончалась до приезда медиков, пишет ТАСС. 

    Стала известна предварительная причина смерти дочери Гурченко

    Автор: Ирина Селезнева
    #дочь гурченко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        Ушаков назвал дату встречи Путина и Трампа

        10:16   9 Ноября 2017
        4428
        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

        10:05   9 Ноября 2017
        1876
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        6556
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1702