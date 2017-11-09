Стала известна предварительная причина смерти дочери Гурченко

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Москва, 9 ноября. Предварительной причиной смерти дочери Людмилы Гурченко Марии Королевой, о смерти которой стало известно накануне, называют острую сердечную недостаточность, сказал осведомленный источник в медицинских кругах.

Накануне в российской столице скончалась на 59-м году жизни единственная дочь народной артистки Людмилы Гурченко. Ее состояние оценивается в 20 миллионов рублей. По словам источника, видимых следов насильственной смерти на теле Марии Королевой обнаружено не было. По предварительным данным, женщина умерла от острой сердечной недостаточности.

Дочь Елена рассказала, что вышла с Королевой на прогулку, но в подъезде последней стало плохой. Была срочно вызвана скорая помощь, однако наследница Гурченко скончалась до приезда медиков, пишет ТАСС.