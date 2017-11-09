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Политика
В Совфеде пообещали запретить CNN в ответ на притеснение российских СМИ в США
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    В Совфеде пообещали запретить CNN в ответ на притеснение российских СМИ в США

    14:09  9 Ноября 2017
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    В Совфеде пообещали запретить CNN в ответ на притеснение российских СМИ в США

    Москва, 9 ноября. Россия готова зеркально ответить на возможное принятие в США закона, запрещающего вещателям транслировать на территории Соединенных штатов российские государственные телеканалы. Об этом заявил член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов.

    Ранее стало известно, что Сенат США в проекте оборонного бюджета на 2018 год предлагает запретить американским дистрибьюторам включать в свои сети российский видеоконтент. Проект предложен на фоне давления на российские СМИ в США.

    Морозов отметил, что в случае если Сенат США запретит включать в сети кабельного телевидения российский телеканалы, то ответ России будет зеркальным.

    «Россия примет меры, зеркально отражающие действия американского конгресса. CNN сразу окажется в России в информационном вакууме и изоляции», — заявил сенатор в комментарии РИА Новости.

    Напомним, 19 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала президенту России Владимиру Путину о давлении со стороны властей США. В свою очередь президент заявил, что ситуация вокруг канала RT и других российских СМИ в США не имеет ничего общего с демократией, отметив, что Москва зеркально и быстро ответит, если Вашингтон примет в отношении российских СМИ какие-либо санкции, передает телеканал «360».

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #rt #cnn
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