Идлиб: в провинцию вернулись почти четыре тысячи беженцев

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Идлиб, 9 ноября. Очередная группа мирных жителей вернулась в свои дома в провинции Идлиб.

Источники в Турции сообщают, что мирные жители продолжают возвращаться в свои дома в провинции Идлиб. На данный момент в регион вернулось порядка четырех тысяч беженцев, сообщают в Анкаре.

Армия Турции с октября текущего года приступила к разворачиванию военного контингента на территории сирийской провинции Идлиб в рамках миссии по мониторингу соблюдения процесса примирения между враждующими сторонами. Анкара установила блокпосты в ключевых точках провинции, в планах турецкой армии строительство в Сирии 11 опорных военных баз.