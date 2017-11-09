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Идлиб: в провинцию вернулись почти четыре тысячи беженцев
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    Идлиб: в провинцию вернулись почти четыре тысячи беженцев

    13:59  9 Ноября 2017
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    Идлиб: в провинцию вернулись почти четыре тысячи беженцев

    Идлиб, 9 ноября. Очередная группа мирных жителей вернулась в свои дома в провинции Идлиб.

    Источники в Турции сообщают, что мирные жители продолжают возвращаться в свои дома в провинции Идлиб. На данный момент в регион вернулось порядка четырех тысяч беженцев, сообщают в Анкаре.

    Армия Турции с октября текущего года приступила к разворачиванию военного контингента на территории сирийской провинции Идлиб в рамках миссии по мониторингу соблюдения процесса примирения между враждующими сторонами. Анкара установила блокпосты в ключевых точках провинции, в планах турецкой армии строительство в Сирии 11 опорных военных баз.

    Идлиб: в провинцию вернулись почти четыре тысячи беженцев

    Автор: Алексей Громов
    #беженцы #сирия #турция #идлиб
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