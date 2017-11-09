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Эксперт: РКН занял твердую позицию и добился соблюдения закона от компаний США
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    Эксперт: РКН занял твердую позицию и добился соблюдения закона от компаний США

    15:24  9 Ноября 2017
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    Эксперт: РКН занял твердую позицию и добился соблюдения закона от компаний США

    Крупнейшие американские социальные платформы, такие как Facebook и Twitter, выполнять требования российского законодательства. Компания Марка Цукерберга создает свое представительство в России, а Twitter планирует перенести на территорию РФ серверы с персональными данными российских граждан. Таким образом, компании Соединенных Штатов выполнят требования российского закона «О персональных данных». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Закон превыше всего

    Как сообщает газета «Известия», компания Twitter собирается локализовать персональные данные граждан Российской Федерации. В настоящее время американская компания занимается выбором места расположения серверов. В РКН эту информацию подтвердили официально.

    «В адрес Роскомнадзора поступило письмо компании Twitter с подтверждением готовности локализовать базы данных на территории России к середине 2018 года. Реализация указанной договоренности находится на постоянном мониторинге службы», — заявили в пресс-службе ведомства.

    Эксперт: РКН занял твердую позицию и добился соблюдения закона от компаний США

    Роскомнадзор добавил, что сегодня никаких проверок компании Twitter в части исполнения законодательства о персональных данные не планируется. Решение о проведении контрольных мероприятий может быть принято лишь в 2018 году.

    Рост авторитета

    Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Юрий Голубь в беседе с корреспондентом ФАН напомнил, что принятие закона о персональных данных в 2014 году вызвало настоящую панику. Множество «экспертов» повсеместно вещали, что россиян отрежут от интернет-магазинов, облачных сервисов, услуг по бронированию гостиничных номеров и так далее.

    «Разумеется, каждый второй автор не забывал помянуть северокорейский режим. Между тем уже очень скоро выяснилось, что страшилки не состоятельны: никакой изоляции не произошло. AliExpress, Booking.com, Uber, PayPal, eBay и большинство других широко- и малоизвестных компаний оказались вполне законопослушными. Сложности возникли лишь с гигантами — Google, Facebook, Twitter, но, как мы видим, и здесь уже наметились подвижки. Правы оказались те, кто утверждал, что потеря отечественного рынка для интернет-корпораций гораздо болезненнее отхода от политических деклараций», — добавил аналитик.

    Эксперт: РКН занял твердую позицию и добился соблюдения закона от компаний США

    По словам эксперта, Роскомнадзор не отреагировал на угрозы, занял твердую позицию и добился соблюдения закона. В итоге и авторитет ведомства, и авторитет государства в целом заметно выросли.

    «Пожалуй, такое решение корпораций многих расстроило — выяснилось, что все крики об абсурдности требований законодательства рассчитаны лишь на обывателя. Причем на такого недалекого, который безоглядно доверяет западным корпорациям и спецслужбам, но смертельно боится контроля со стороны российского государства», — рассказал аналитик.

    Между тем, отметил эксперт, события уже не раз доказывали, что решение о переносе серверов с персональными данными на российскую территорию вполне обоснованно. Как оказалось, крупные интернет-корпорации с легкостью идут на действия, обусловленные политическими интересами наших западных «партнеров».

    «Причем не стесняются нарушать базовые права — такие, например, как право на свободу слова. Чего стоит лишь решение Google о блокировке Федерального агентства новостей. К счастью, и российские госорганы, и журналистское сообщество не стали терпеть оскорбление: слаженные действия МИД, РКН и средств массовой информации заставили корпорацию вернуть доступ к новостям ФАН. И это очередная победа, которая заставит корпорации соблюдать закон», — заключил аналитик.

    Напомним, в ночь с 26 на 27 октября без объяснения причин была прекращена трансляция новостей издания ФАН в сервисе Google.News. Кроме того, из сервиса был удален архив материалов агентства. Однако спустя восемь дней, 4 ноября, компания Google разблокировала сайт Федерального агентства новостей.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #сша #twitter #google #роскомнадзор #ркн
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