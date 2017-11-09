Захарова призвала Порошенко перечитать стихотворение Лермонтова

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Москва, 9 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Украине вводится режим тотальной цензуры со стороны нынешних украинских силовиков. В связи с этим Захарова призвала президента страны Петра Порошенко еще раз перечитать недавно процитированное им стихотворение поэта Михаила Лермонтова, передает корреспондент ФАН с брифинга.

Так, представитель российского дипведомства напомнила о принятом Порошенко законе, предусматривающим запрет гастролей российских артистов, которые, по мнению киевских властей, создают «угрозу национальной безопасности».

«Тем самым на Украине вводится режим тотальной цензуры со стороны нынешних украинских силовиков, тех самых «голубых мундиров», с которыми так пафосно попрощался господин Порошенко, устремляясь в безвизовую Европу, — отметила Захарова в ходе брифинга. — Я бы на его месте еще раз перечитала стихотворение (Лермонтова — прим. ФАН) — полезно».

Согласно тексту закона, подписанным Порошенко, организатор гастролей с участием артистов из РФ должен заранее предоставить Службе безопасности Украины достоверную и подробную информацию о нем, а также об использовании псевдонимов и принадлежности к другим творческим коллективам. Для рассмотрения соответствующего запроса у украинских спецслужб будет 10 дней.